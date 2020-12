Hyundai acquista da GM moderna fabbrica a San Pietroburgo

Nell'ambito dei suoi programmi di espansione internazionale, la coreana Hyundai ha acquista lo stabilimento automobilistico che General Motors Avto possedeva a Shushary nei pressi di San Pietroburgo, in Russia. Per Hyundai e il suo partner Kia questa diventerà la seconda unità produttiva nel Paese, dato che le due aziende operano già in uno stabilimento sempre nell'area di San Pietroburgo con una capacità di oltre 200.000 veicoli all'anno, suddivisi tra i modelli Hyundai Solaris, Hyundai Creta e Kia Rio. Le due Case automobilistiche coreane hanno venduto 404.710 veicoli in Russia lo scorso anno - diventando così il gruppo automobilistico numero uno in Russia - e la moderna fabbrica ex GM di Shushary (costruita ex novo nel 2009 con un investimento di 300 milioni di dollari) diventerà la base per allargare la produzione in Russia. GM aveva operato in quella fabbrica solo fino a 2015, lasciandola poi inattiva fino alla cessione formalizzata in questi giorni.