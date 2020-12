Fca: Leasys acquista rete elettrica BlueTorino

Leasys, controllata di Fca Bank, ha acquisito le attività di car sharing e le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici della città di Torino da BlueTorino, società del francese Groupe Bolloré. La società aggiunge un importante tassello al progetto di rivoluzione della mobilità sostenibile inaugurato con il primo Leasys Mobility Store completamente elettrificato d'Italia, presso l'aeroporto di Torino Caselle, e proseguito di recente con il lancio del servizio di car sharing di LeasysGO!.

L'acquisizione delle attività e dell'infrastruttura di ricarica di BlueTorino rientra in una strategia più ampia portata avanti da quasi un anno da Leasys e Fca Bank, interessate a espandere ulteriormente il proprio ruolo nel settore della mobilità sostenibile. Facendo propria la rete di BlueTorino, Leasys potrà contare su una consistente rete di punti di ricarica ben distribuiti nella città di Torino, con parcheggi dedicati posti su strade pubbliche.

Sono 430 i punti di ricarica per veicoli elettrici presenti nel capoluogo piemontese, dotati di altrettante aree di parcheggi dedicate, e diventeranno 560 nel 2021, aggiungendosi alle già esistenti 100 colonnine gestite da Leasys nella città, con 4 ulteriori punti all'aeroporto di Torino Caselle. I punti di ricarica di BlueTorino saranno gradualmente sostituiti con quelli di Leasys e permetteranno tra l'altro una ricarica veloce per supportare al meglio le proprie auto, comprese quelle del servizio di car sharing LeasysGO!.