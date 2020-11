Toyota, crescita record della produzione a ottobre, +9%

Continua sostenuta la ripresa del mercato auto in Cina, una dinamica che spinge la produzione di Toyota ai massimi livelli di sempre in ottobre. L'accelerazione, per il secondo mese di fila, equivale a un rialzo del 9% a poco più di 845.000 veicoli, dopo il più 11,7% di settembre. Sul fronte domestico l'output cresce del 12% con un totale di 309.582 autovetture, trainata dalla domanda del modello Harrier, la cui linea è stata appena aggiornata. Le vendite a livello globale sono cresciute dell'8,3% a 847.713 unità, comunica Toyota, anche in questo caso si tratta di un record, grazie al buon andamento della controllata Lexus in Cina, il principale mercato delle quattro ruote al mondo. La prima casa auto nipponica ha detto che la ripresa della produzione sta registrando ritmi superiori alle aspettative, ma che il suo progresso dipenderà dall'evoluzione della pandemia del coronavirus.