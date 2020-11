Primo carico Tesla Model 3 prodotte in Cina in Ue

Il primo carico di autoveicoli elettrici Tesla Model 3 prodotti in Cina diretto in Europa è arrivato ieri sera al porto di Zeebrugge, in Belgio, a bordo di una nave da trasporto che ha viaggiato in mare per circa un mese. E' quanto emerge dai dati del sistema di identificazione automatica dell'imbarcazione.

Un totale di circa 7.000 berline sono state prodotte nella Gigafactory di Tesla a Shanghai, in Cina, prima di partire il mese scorso per l'Europa.

Questi veicoli elettrici saranno ora distribuiti in vari Paesi come Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera, dove saranno venduti alla clientela al dettaglio.

Secondo Tao Lin, vicepresidente di Tesla, la casa automobilistica statunitense ha acquisito maggiore fiducia nella Cina dopo aver superato la pandemia e beneficiato della ripresa economica del Paese. Definendola una "pietra miliare" per la Gigafactory di Tesla a Shanghai, la dirigente ha sottolineato come l'esportazione di auto del marchio statunitense prodotte in Cina proseguirà mentre lo stabilimento è impegnato ad ampliare ulteriormente la propria capacità produttiva. Il progetto dell'impianto di Shanghai, ha osservato Tao, è completamente in linea con gli standard internazionali, il che garantisce che i suoi prodotti siano in grado di soddisfare le diverse esigenze di consumo in tutto il mondo. All'inizio di quest'anno, Tesla ha consegnato ai clienti il primo carico di berline Model 3 prodotte in Cina, un anno dopo che la società aveva avviato il suo primo stabilimento all'estero. (ANSA - XINHUA)