In Cina nasce marchio veicoli elettrici Zhiji Motor

Zhiji Motor, marchio di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, è stato lanciato dalla casa automobilistica cinese SAIC Motor, tra le principali del Paese, dalla Pudong New Area di Shanghai e dal gigante dell'e-commerce Alibaba Group a Shanghai.

Il progetto, lanciato ieri, dovrebbe vedere un investimento di 10 miliardi di yuan. Si concentrerà sull'innovazione e applicazione tecnologica, con un nuovissimo modello operativo che cerca di "rompere i confini tra utenti e imprese", come riferito da una fonte di SAIC Motor.

La Pudong New Area porterà risorse tecnologiche di base, come l'intelligenza artificiale e chip per computer nel suo polo industriale hi-tech di livello mondiale Zhangjiang High-tech Park, mentre Alibaba utilizzerà tecnologie tra cui big data e cloud computing per potenziare il nuovo marchio.

La fonte di SAIC Motor ha affermato che, come importante progetto di SAIC Motor, Zhiji Motor ha già creato un istituto di ricerca incentrato sul trasporto smart con professionisti globali in ambito scientifico e tecnologico.

La produzione e la vendita di veicoli a nuova energia in Cina rappresenta quasi la metà del mercato globale. A settembre di quest'anno, il volume delle vendite di veicoli a nuova energia nel Paese è aumentato del 67,7% su base annua. (ANSA-XINHUA).