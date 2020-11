In Cina accelera industria veicoli a nuova energia

Continua a crescere il settore delle automobili a nuova energia in Cina, già leader mondiale mondiale con una produzione che ammonta a quasi la metà del totale globale. A settembre di quest'anno, secondo gli ultimi dati resi noti, il volume delle vendite di questo tipo di veicoli nel Paese asiatico è aumentato del 67,7 percento anno su anno.

In Cina diverse società Internet ad alta tecnologia sono entrate a far parte dell'industria automobilistica per promuovere lo sviluppo integrato di veicoli a nuova energia e veicoli intelligenti. Ad esempio Alibaba, il gigante cinese di Internet, e la casa automobilistica cinese SAIC Motor hanno sviluppato congiuntamente il sistema operativo per automobili intelligenti Banma.