Psa: assemblea straordinaria per nozze con Fca il 4 gennaio

Fervono i preparativi per le nozze tra Psa e Fca. La direzione di Peugeot SA ha comunicato questa mattina che l'assemblea straordinaria degli azionisti chiamati ad esprimersi sulla fusione tra i due gruppi si terrà in remoto il 4 gennaio 2021 a partire dalle ore 11. In una nota diffusa a Parigi, viene inoltre precisato che "un'assemblea speciale degli azionisti di Psa titolari di doppio diritto di voto si terrà sempre il 4 gennaio 2021 alle ore 10 per deliberare sull'operazione" che darà vita a Stellantis. "L'ordine del giorno e i progetti di risoluzione che verranno sottoposti al voto degli azionisti come anche le modalità di partecipazione alle Assembee generali sono stati resi pubblici oggi nel Bollettino di annunci legali e possono essere consultati sul sito internet del gruppo alla rubrica Assemblee Generali", precisa PSA, aggiungendo che nell'attuale "contesto evolutivo dell'epidemia da Covid-19 e di lotta alla sua propagazione, la società potrebbe essere condotta a modificare le modalità di partecipazione a queste assemblee decidendo di tenerle a porte chiuse". Gli azionisti sono dunque invitati a consultare regolarmente la rubrica del sito Internet dedicato all'Assemblea Generale per informarsi sugli aggiornamenti rispetto alle modalità di partecipazione. Nei giorni scorsi, Psa ha confermato che la fusione con iat-Chrysler "dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021", nel rispetto "delle abituali condizioni di closing, che includono il via libera da parte degli azionisti di entrambe le società nelle loro rispettive assemblee generali straordinarie nonché il rispetto delle norme antitrust e altre norme regolamentari". Le nozze daranno vita al quarto costruttore al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato. Uniti, i due gruppi puntano ad affrontare le grandi sfide del futuro, con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire ad una nuova era della mobilità sostenibile. La sede principale della futura Stellantis - che tra i marchi in portafoglio avrà per esempio Fiat e Chrysler, Peugeot e Citroen - sarà in Olanda e sarà quotato su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange.