Design: Manzella, lavoriamo a un fondo per imprese creative

"Stiamo lavorando a un fondo per sostenere le imprese creative. Dobbiamo mettere a disposizione risorse per fare nascere imprese creative e per fare parlare in modo nuovo i creativi con le imprese tradizionali". Lo ha detto il sottosegretario per lo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, durante la tavola rotonda su Car Design e Made in Italy, moderata dall'Automotive Designer Chris Bangle, con Stefano Boeri, architetto e presidente della Triennale di Milano, Roberto Cingolani, fisico e responsabile del Centro dell'Innovazione Tecnologica di Leonardo, Klaus Von Saurma, designer e vp di Bosch & Siemens Elettrodomestici.

"C'è una nuova centralità del design, si tratta di un'industria creativa trasversale. Abbiamo un grandissimo bisogno di inserire il design nella vita pubblica", ha sottolineato Manzella.