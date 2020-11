Daimler e Geely insieme su sviluppo nuovi sistemi ibridi

Daimler AG e Geely Holding, le rispettive società controllate di Mercedes-Benz AG e Volvo Cars, hanno lanciato una serie di programmi per collaborare nello sviluppo di sistemi di propulsori altamente efficienti per veicoli ibridi di nuova generazione. In particolare, la cooperazione porterà le aziende a lavorare insieme su soluzioni di propulsione ibrida per migliorare la competitività globale e creare vere economie di scala. Le aree di potenziale cooperazione comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, l'industrializzazione e le misure di efficienza. Entrambi i gruppi vedono le tecnologie di propulsione efficienti come centrali per la trasformazione continua dell'industria automobilistica e accelereranno la transizione verso una guida senza emissioni. Entrambi i gruppi utilizzeranno reti R&S globali per lavorare insieme su un motore a benzina di nuova generazione specifico per applicazioni ibride, da produrre presso gli impianti di produzione powertrain delle aziende in Europa e Cina, che potrebbe essere utilizzata da Mercedes-Benz AG insieme ai suoi partner in Cina e all'interno di un più ampio portafoglio di marchi del gruppo Geely Holding, tra cui Volvo Cars. A questo scopo, l'esportazione del motore dalla Cina è considerata una possibilità. ''Il nostro obiettivo continua ad essere la neutralità di CO2. Entro il 2039, la nostra ambizione è una nuova flotta di autovetture completamente carbon neutral.



La conseguente elettrificazione del nostro portafoglio di propulsori è quindi parte integrante della nostra strategia - ha precisato Markus Schafer, membro del Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG; responsabile Daimler Group Research e Mercedes-Benz Cars COO - . A tal fine, stiamo convertendo sistematicamente il nostro portafoglio, in modo che entro il 2030 più della metà delle nostre vendite di autovetture sarà costituita da ibridi plug-in o veicoli puramente elettrici.



Non vediamo l'ora di guardare al futuro quando, insieme all'unità ICE di Volvo e Geely, estenderemo ulteriormente le nostre sinergie nel campo dei sistemi di trasmissione altamente efficienti in Cina e nel mondo. In Mercedes-Benz, la nuova unità Mercedes-Benz Drive Systems guiderà il progetto e creerà efficienze in termini di costi''. Il nuovo progetto con il Gruppo Geely Holding è parte integrante della 'drivetrain strategy' di Mercedes-Benz per il futuro. Nell'ambito di Ambition 2039, Mercedes-Benz si sta costantemente spingendo verso 'Electric first' con l'elettrificazione di tutte le varianti di modello e tutti i tipi di veicoli, dimostrando così con un chiaro impegno nel suo cammino verso la neutralità della CO2. Al fine di soddisfare le diverse esigenze del mercato e i differenti bisogni dei clienti in tutto il mondo, i motori a combustione altamente efficienti sono parte di questa transizione. Mercedes-Benz continua a promuovere la trasformazione dei sistemi di guida in modo ancora più rapido ed efficiente, pur mantenendo la sua leadership tecnologica nei mercati globali.Geely Holding è dedicata ad offrire ai propri utenti globali il meglio in termini di prodotti, servizi ed esperienze, attraverso l'innovazione tecnica costante e l'integrazione delle risorse. Con questa cooperazione, entrambi i gruppi trarranno i propri vantaggi e le risorse globali per sviluppare e produrre sistemi di powertrain altamente efficienti. Daimler AG e Geely Holding stanno già lavorando insieme per sviluppare il marchio smart su base globale e per fornire servizi premium di ride-hailing nel mercato cinese.