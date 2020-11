Cnh: nella fabbrica Fpt di Torino robot collabora con uomini

Va avanti il progetto di Fpt Industrial (Cnh Industrial) per la fabbrica del futuro. Si tratta dello stabilimento torinese Driveline, dedicato alla produzione di trasmissioni e assali per mezzi pesanti. Qui, nel reparto dedicato al montaggio di fusi per assali pesanti, lavora Aura (Advanced Use Robotic Arm): un robot progettato e costruito da Comau e impiegato nel progetto HuManS (Human-centered Manufacturing System) nato nell'ambito del bando della Regione Piemonte dedicato alla Piattaforma Fabbrica Intelligente. Al progetto hanno collaborato Fpt Industrial, Comau e altre 17 aziende specializzate nel settore.

Alto quasi tre metri e dal peso di circa tre tonnellate, Aura è un robot industriale collaborativo, capace di affiancare l'uomo, senza barriere e nella medesima postazione di lavoro, per aiutarlo ad assolvere le mansioni più faticose e ripetitive e, all'occorrenza, pronto a farsi guidare manualmente da lui. Il robot svolge con metodo e senza sforzo il lavoro pesante - è l'unico collaborativo sul mercato in grado di sollevare fino a 170 chili - mentre la delicata fase del montaggio è comandata dall'uomo. Non solo forza, ma anche una "pelle sensibile" - morbida e ispirata a quella umana - che gli consente di decidere se ridurre la velocità alla quale si muove o se arrestarsi completamente: una 'vista' nella forma di una telecamera 3D che il robot impiega per scansionare il pezzo da prelevare per capire in che posizione si trova e il 'tatto' che si esprime tramite una pinza, capace si sollevare il componente da spostare con una presa salda ma al tempo stesso delicata.