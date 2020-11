Cina, forte aumento di vendite per marchio Hongqi

La First Automotive Works (FAW) Group Co. Ltd., il principale costruttore automobilistico cinese, ha comunicato che nei primi 10 mesi dell'anno le vendite del suo marchio Hongqi, un'icona in Cina, hanno superato le 153.000 unità, con un aumento del 103% su base annua.

La casa automobilistica a ottobre ha venduto 23.000 auto del marchio, registrando una crescita del 93% su base annua, un fortissimo aumento della domanda di veicoli.

Le vendite di Hongqi lo scorso anno hanno superato quota 100.000 veicoli. L'azienda ha fissato gli obiettivi di vendita a 200.000 auto per quest'anno e a 600.000 nel 2025.

Fondato nel 1953 nella città nord-orientale cinese di Changchun, capoluogo della provincia di Jilin, il FAW Group è considerato la culla dell'industria automobilistica cinese.

