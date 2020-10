Mercedes AMG GLC 43 Coupé, via alla produzione in India

Mercedes-Benz India ha annunciato che presto inizierà l'assemblaggio locale dei modelli AMG in India. Prima auto 'prestazionale' ad essere fabbrica in quel Paese sarà la AMG GLC 43 4Matic Coupé che sarà lanciata in India in novembre. ''La decisione di produrre localmente AMG - ha detto Martin Schwenk, managing director e Ceo di Mercedes-Benz India - evidenzia con chiarezza la roadmap di Mercedes per questo mercato e il nostro impegno a lungo termine nei confronti dei nostri clienti indiani. Vogliamo che AMG sia più accessibile ai potenziali clienti e svolga un ruolo più importante nel nostro portafoglio complessivo che offriamo in questo mercato. Una decisione, questa, che è una pietra miliare importante per rafforzare ulteriormente le ambizioni di AMG in India''.

Nel 2019, il marchio AMG ha registrato una crescita del 54% rispetto ai 12 mesi precedenti, potendo contare su una gamma composta dalle serie 43, 53, 63 e GT. Mercedes-Benz India attualmente produce nello stabilimento di Chakan, nel Maharashtra 10 modelli CKD - Complete Knock Down, cioè in kit di montaggio completo - in tutti i segmenti e può contare dal 1996 sul più grande centro di ricerca e sviluppo fuori dalla Germania, quello di Bangalore, dove lavorano 6.500 tra ingegneri e specialisti di IT.