Groupe PSA, apre in Italia la 400esima officina Eurorepar

La rete di officine multimarca di Groupe PSA apre la sede numero 400 e festeggia con una campagna pubblicitaria. Eurorepar Car Service, rete europea dedicata alla manutenzione e riparazione di automobili di tutte le marche, è composta da 12mila referenze adatte al 90% delle auto in circolazione in Europa.



I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto: cambio olio, revisione, pneumatici, freni, aria condizionata, batteria, visibilità, scarico, distribuzione, sospensioni, scarico.



La rete Eurorepar Car Service conta 5700 officine in Europa, Sud America e Africa, oltre alla Cina dove è presente con 950 sedi.



Alle 3-700 officine europee, l'Italia contribuisce con 400 Riparatori diffusi sull'intero territorio nazionale.



Per festeggiare la 400esima officina aperta in Italia, Eurorepar Car Service si regala nel mese di ottobre una campagna pubblicitaria che si articola su una pianificazione radio sulle principali emittenti nazionali con due spot di 15 e 30 secondi.



La campagna di ottobre si completa con un'attività web che vedrà il logo di Eurorepar Car Service sui portali automotive oltre ai consueti mezzi digital e social.