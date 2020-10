Texa inaugura una filiale in Germania

La società trevigiana degli strumenti per la diagnostica dei motori Texa, di Monastier, presieduta da Bruno Vianello, ha annunciato l'apertura a Obersulm, a nord di Stoccarda, di una filiale in Germania in cui operano 45 addetti su 3 mila metri quadrati.

Lo stabilimento triplica così la sede precedente, operativa dal 2002.

La Germania, viene evidenziato, per Texa rappresenta il principale mercato internazionale nel settore del Garage Equipment, con circa 26 milioni di fatturato tra officine indipendenti e case costruttrici.

"Io ho sempre voluto che i miei strumenti di diagnosi elettronica - ha detto Vianello - avessero la genialità e lo stile italiano, coniugati ad una qualità costruttiva ed una solidità germanica. Tale sforzo ci ha permesso di accreditarci presso i più importanti costruttori tedeschi, tra cui il gruppo Volkswagen che è oggi uno dei nostri maggiori clienti. Si è trattato di un grande investimento - ha concluso a sviluppare dei prodotti in collaborazione con le case tedesche ci ha permesso di crescere molto e acquisire importante tecnologia e know-how".

Texa impiega oggi 730 addetti ed ha chiuso il 2019 con un fatturato di 135 milioni.