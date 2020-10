Auto: Geely aumenta le vendite a settembre

La casa automobilistica cinese Geely Automobile Holdings Limited ha registrato un aumento delle vendite su base annua nel mese di settembre. Lo ha reso noto oggi la società.

Il mese scorso, il produttore automobilistico cinese ha venduto 126.400 vetture, in aumento di circa l'11% su base annua. Il dato ha inoltre segnato una crescita dell'11% su base mensile.

Nei primi tre trimestri dell'anno, Geely ha venduto un totale di 875.500 veicoli, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Questa cifra è pari a circa il 66% dell'obiettivo di vendita stabilito dalla società per l'intero anno. (ANSA - XINHUA)