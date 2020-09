Car.Software Gruppo Vw acquista Hella Aglaia Mobile Vision

Car.Software, la divisione di Volkswagen che dallo scorso primo gennaio ha la responsibilità per il settore in-car software di tutti i brand del Gruppo, ha annunciato l'acquisizione del settore programmi e soluzioni digitali per sensori video di Hella Aglaia Mobile Vision GmbH, con sede a Berlino, che è una consociata interamente controllata da Hellla GmbH & Co. KGaA. Attraverso questa transazione - che comprende anche i reparti di test e validazione di Hella Aglaia - Car.Software intende espandere le proprie competenze nel campo dell'elaborazione delle immagini e sviluppare funzioni di guida autonoma per tutti i marchi del Gruppo Volkswagen.



Nell'ambito dell'operazione, circa la metà dei dipendenti di Hella Aglaia verrà trasferita all'organizzazione Car.Software.



L'acquisizione, che è ancora in attesa di approvazione da parte delle autorità antitrust, dovrebbe essere completata all'inizio del 2021. ''Acquisendo l'area di business software per videocamere di Hella, insieme al relativo know-how di elaborazione delle immagini - ha affermato Dirk Hilgenberg, Ceo dell'organizzazione Car.Software - continuiamo la nostra strategia di sviluppo di componenti software chiave internamente in futuro. In questo modo, stiamo guidando il sviluppo delle competenze nel campo della visione artificiale all'interno dell'organizzazione Car.Software e abbiamo rafforzato la nostra posizione per lo sviluppo di funzioni di guida sicure e innovative ''. Hella - si legge nella nota - Indipendentemente da questa cessione, continuerà a investire in aree automotive orientate al futuro come mobilità elettrica, guida autonoma, software e digitalizzazione. Per Car.Software, che sta sviluppando sistemi di assistenza alla guida, inclusa la guida autonoma e il parcheggio autonomo per tutti i marchi del Gruppo, l'elaborazione delle immagini è una competenza chiave.



L'obiettivo è generare un'immagine accurata dell'ambiente del veicolo utilizzando i dati di telecamere e altri sensori. Ciò consentirà al veicolo di rilevare l'ambiente circostante e determinarne la posizione, prevedere le situazioni ed eseguire manovre proattive.