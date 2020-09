Volkswagen vara un investimento da 15 miliardi di euro in mobilità elettrica tra il 2020 e il 2024 in Cina. Lo annuncia il costruttore tedesco spiegando che Volkswagen Group China insieme alle joint venture Jv Saic Volkswagen, Faw-Volkswagen e Jac Volkswagen produrrà 15 modelli entro il 2025 e il 35% del portafoglio prodotti sarà elettrificato. Il nuovo investimento si va ad aggiungere al piano da 33 miliardi già varato per la mobilità elettrica a livello globale.