Fca-Psa: francesi modificano accordo azionario con Dongfeng

Il gruppo Psa ha riacquistato 10 milioni di azioni ordinarie di Peugeot da Dongfeng Motor Group, pari a circa l'1,10% del capitale di Peugeot. Le azioni saranno cancellate dopo il regolamento dell'operazione (che avverrà il 25 settembre).

Inoltre, subordinatamente alla finale approvazione del board di Dfg, Psa e Dfg hanno modificato lo Share Repurchase Agreement in vigore tra di loro, prevedendo che le restanti 20,7 milioni di azioni Psa da vendersi in base all'accordo azionario siano vendute da Dfg a Psa entro il 31 dicembre 2020 oppure, se non saranno state vendute al gruppo Psa entro tale data, siano vendute a terzi entro la fine del 2022.