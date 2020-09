Punch fornirà motori e cambi a clienti business Gm

Il gruppo belga Punch, che ha acquisito il centro di ingegneria di General Motors di Torino, diventa distributore ufficiale della casa americana per clienti business di motori e cambi. Collaborazioni con Gm sono già presenti nei settori di sviluppo prodotto meccanica e software.

Punch sarà presente al Salone Nautico di Genova, dove presenterà alcuni dei suoi prodotti diesel che possono essere adattati per l'uso marino.

"La divisione General Motors Oem Sales ha collaborato con il Punch Group per supportare i clienti business europei interessati ai prodotti General Motors. Con la profonda conoscenza tecnica di Punch Group e l'esperienza con i prodotti General Motors, saremo in grado di rispondere rapidamente alle richieste dei nostri clienti europei anche superando le loro aspettative. Accolgo con entusiasmo questa nuova partnership e non vedo l'ora di far crescere le nostre attività insieme", commenta Tony Brower, general manager di Gm Oem Sales.

"La presenza del nostro centro d'Ingegneria al Salone Nautico anche quest'anno - afferma Pierpaolo Antonioli, amministratore delegato di Punch Torino - mi rende particolarmente orgoglioso, per due ragioni. Da un lato, sono contento di contribuire a una manifestazione che ha avuto il coraggio di andare in scena anche in questo difficile periodo, rappresentando pertanto in maniera significativa la volontà del nostro Paese di ripartire.

Dall'altro, la presenza di Punch Torino al Salone, grazie alla collaborazione con Gm, presenta un duplice beneficio per i nostri clienti: rende disponibile l'eccellenza dei motori sviluppati da Gm, di cui il sito di Torino è uno degli artefici, e al tempo stesso permette di supportarne l'integrazione, creando nuovi sistemi a elevato contenuto tecnologico, derivanti da una pluriennale esperienza nel settore Automotive ed Elettronico".