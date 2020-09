Haah Motors Holdings porterà in Usa suv cinesi Vantas e T-Go

Duke Hale, presidente e AD di Haah Motors Holdings, ha annunciato che il portfolio delle auto cinesi che verranno assemblate in Usa dalla sua azienda si allargherà ad un secondo brand. Oltre ai suv large con il marchio Vantas - che erano stati annunciato a febbraio - entro la fine del 2022 arriverà in nordamerica con un suv compatto anche un secondo marchio, la T-Go.



Come nel caso dei suv large Vantas, anche per T-Go (che, non a caso, ricorda nel suono la parola Tiggo, che contraddistingue un popolare modello cinese) tutti i veicoli di questo secondo brand saranno assemblati in uno stabilimento americano partendo da una piattaforma (in questo caso la T1X) e altri elementi di provenienza Chery. ''E' raro che una società riesca a introdurre un nuovo brand automobilistico nel mercato nordamericano - ha detto Duke Hale - quindi per Haah lanciare ora T-Go, un secondo marchio di veicoli, è un risultato straordinario di cui ogni persona del team è straordinariamente orgogliosa. Il marchio T-GO è destinato al mercato di massa e, come Vantas, è destinato a cambiare l'esperienza di acquisto di un'auto per molti consumatori''. Il primo veicolo T-Go che sarà messo in vendita in Nord America sarà un suv compatto e almeno altri due modelli arriveranno entro il 2024. La Haah Motors Holdings è una società privata con sede a Irvine, in California ed è stata costituita per ridefinire l'esperienza di vendita al dettaglio con soluzioni 'chiavi in mano' unica per gli OEM globali che puntano a vendere per proprie auto nel mercato nordamericano. Duke Hale vanta oltre 35 anni di esperienza nella importazione e nella distribuzion in Nordamerica e Europa. E' stato Con di Isuzu, Ceo di Lotus Cars Usa e di Lotus Engineering, vice presidente con responsabilità vendite e servizio di Volvo, Mazda, Jaguar e Land Rover.