Prima Opel Insignia Sports Tourer 2020 da impianto Germania

È ufficialmente iniziata a Russelsheim la produzione della nuova ammiraglia di Opel. La prima ad uscire dalle linee di produzione, una Insignia Sports Tourer di colore Satin Steel Grey, è stata accolta dal sindaco di Rüsselsheim, Udo Bausch, e dal ceo di Opel, Michael Lohscheller.



''Oggi è un bel giorno per Rüsselsheim. Non vedevamo l'ora che arrivasse la nuova Opel Insignia. Ci darà nuovo slancio grazie alle sue tecnologie eccezionali e ai motori efficienti. Grazie alla nuova Opel Insignia e ai modelli futuri che porteremo a Rüsselsheim, la fabbrica può aspettarsi un buon futuro come sede per la produzione di veicoli ultra-moderni - sia con motori a combustione efficiente che elettrificati'' ha dichiarato Lohscheller.



Come già annunciato, lo stabilimento di Rüsselsheim a partire dal 2021 produrrà la nuova Opel Astra e un modello per il marchio DS Automobiles, fratello in Groupe PSA, oltre alla Opel Insignia. Entrambe le nuove generazioni di Astra e il modello di DS Automobiles condivideranno la moderna piattaforma EMP2 di Groupe PSA, adatta all'elettrificazione.



La nuova Opel Insignia è più moderna, dinamica ed efficiente che mai ed è disponibile per gli ordini nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer e GSi (169 kW/230 CV, NEDC consumo di carburante Grand Sport: ciclo urbano 9,1 l/100 km, extra-urbano 5,8 l/100 km, combinato 7,0 l/100 km, 161 g/km CO2).



Per un prezzo d'ingresso di 34.500 euro, la berlina Grand Sport nell'allestimento Business Edition offre già caratteristiche come sedili comfort, aria condizionata e il sistema Multimedia Navi compatibile con Apple Carplay e Android Auto, con schermo touch a colori da 7 pollici. In più, i fari a LED garantiscono una visione ottimale al buio. La nuova Opel Insignia è il primo modello del marchio a offrire solo proiettori full LED. Sistemi di assistenza come l'avviso di collisione anteriore con rilevamento pedoni e frenata di emergenza automatica e il Lane Keep Assist aumentano ulteriormente la sicurezza dei passeggeri e degli utenti della strada. I propulsori disponibili partono da 90 kW (122 CV) 1.5 turbo diesel; i prezzi per la versione Sports Tourer in allestimento Business Edition con lo stesso equipaggiamento e motore partono da 35.500 euro.