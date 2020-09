Nissan Leaf, 500mila esemplari prodotti nel mondo

Nissan ha raggiunto quota 500 mila Leaf prodotte a livello globale. Il traguardo è stato raggiunto a quasi dieci anni dal lancio del primo modello della fortunata serie e l'esemplare che hafatto tagliare il traguardo alla casa automobilistica, prodotto a Sunderland nel Regno Unito, è stato consegnato in Norvegia alla nuova proprietaria proprio in occasione del World EV Day. ll successo del primo veicolo 100 per cento elettrico per il mercato di massa è legato proprio allo stabilimento di Sunderland, dove ad oggi sono state prodotte 175 mila Leaf, a partire dal 2013, delle quali circa 5700 circolanti sul territorio italiano.

Il sito produttivo inglese continua ancora oggi a produrre Nissan Leaf secondo standard tale da assicurare la qualità del veicolo ma anche da contribuire a promuovere una mobilità più sostenibile. Nel corso degli anni, Nissan Leaf si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui l'European Car of the Year e il World Car of the Year nel 2011 e il 'Car of the Year Japan nel 2011-2012. "Mio marito ed io abbiamo scelto di acquistare Nissan LEAF nel 2018 - ha commentato Maria Jansen, proprietari della Leaf numero 500 mila - ed è stato amore a prima vista. Siamo molto fieri di avere la 500 millesima Leaf prodotta perché grazie alla maggiore autonomia e alle tecnologie avanzate, soddisfa pienamente le nostre esigenze". Fra le tecnologie pensate per aumentare sicurezza, comfort e controllo su strada, emergono il sistema e-Pedal per guidare con un solo pedale e il ProPILOT, il sistema 'hands-on, eyes-on' che consente all'auto di fermarsi, ripartire e rimanere al centro della carreggiata.