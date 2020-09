Cina, riprendono le vendite dei veicoli ecologici

Le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno registrato una solida crescita ad agosto, grazie alla costante ripresa in corso nel maggior mercato automobilistico al mondo, come dimostrano i dati di settore divulgati oggi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Il mese scorso sono state vendute in Cina circa 109.000 vetture a nuova energia, in aumento del 25,8% su base annua. Nei primi otto mesi dell'anno sono stati venduti circa 596.000 veicoli a nuova energia, in calo del 26,4% su base annua. I dati divulgati dall'associazione cinese di categoria mostrano inoltre il positivo andamento mantenuto lo scorso mese dal mercato automobilistico cinese, ormai in ripresa, grazie all'aumento della domanda e al rafforzamento degli incentivi che hanno promosso la crescita delle vendite.