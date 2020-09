FAW Group aumenta vendite ad agosto

La First Automotive Works (FAW) Group Co. Ltd., il principale costruttore automobilistico cinese, ha venduto 314.454 veicoli ad agosto, in aumento del 14% su base annua, come rivelato da varie fonti societarie. Le vendite di automobili del marchio Hongqi, un'icona in Cina, sono arrivate lo scorso mese a 21.020, in crescita del 109,8% su base annua. La FAW-Volkswagen, una joint venture costituita dal gruppo cinese con la casa automobilistica tedesca, ha aumentato le proprie vendite ad agosto del 7,8%, mentre la FAW Toyota, un'altra joint venture della casa cinese costituita con il costruttore giapponese, ha incrementato le vendite nello stesso periodo del 17,2%. Un altro marchio importante del gruppo cinese, Jiefang, che produce mezzi pesanti, ha venduto nello stesso periodo 36.000 veicoli, in aumento del 60% su base annua. Fondato nel 1953 nella città nord-orientale cinese di Changchun, il FAW Group è considerato la culla dell'industria automobilistica cinese. L'azienda ha venduto oltre 1,63 milioni di veicoli nella prima metà del 2020, in crescita del 2,3% su base annua.