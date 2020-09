Bosch e SAP, partnership per semplificare processi aziendali

Bosch e SAP hanno annunciato di aver stretto una partnership strategica con la finalità di semplificare i processi aziendali digitali. L'obiettivo è sviluppare uno standard industriale digitale come, per esempio, lo scambio e l'utilizzo dei dati aziendali lungo tutta la filiera. Ciò permetterà di armonizzare e automatizzare ulteriormente i processi, sia all'interno sia tra le aziende ottenendo, così, maggior efficienza. Grazie alla forza del network di entrambe le società in diversi settori, l'intera economia può trarre vantaggio da questa collaborazione. ''Abbiamo bisogno di partnership forti se vogliamo far progredire la digitalizzazione - ha detto Michael Bolle, membro del board di Bosch e CDO/CTO del Gruppo - e creando uno standard insieme a SAP potremo offre valore aggiunto a clienti, partner e fornitori''. Si tratta di una partnership molto importante per l'industria manifatturiera di cui potrà beneficiare in particolare il settore automotive globale con le sue filiere fortemente integrate e numerosi siti produttivi, ad oggi, sono spesso gestiti e controllati singolarmente. Al centro di questa collaborazione c'è il trasferimento dei processi aziendali Bosch in S / 4HANA, la suite software di SAP per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP). La suite viene utilizzata nella pianificazione, gestione e amministrazione delle risorse per una serie di processi, tra cui l'immissione degli ordini, la produzione, la consegna e la fatturazione. ''Grazie alla sua esperienza industriale e alla leadership tecnologica in diversi campi, Bosch svolge un ruolo chiave nella fornitura globale e filiera produttiva. Insieme stiamo perseguendo l'obiettivo di tradurre questa esperienza in forma digitale - ha spiegato ha commentato Christian Klein, Ceo di SAP SE - utilizzando SAP S / 4HANA come base. In tal modo, speriamo di definire uno standard industriale uniforme che offrirà i vantaggi della trasformazione digitale anche ad altri attori del settore'' Gli esperti di processo, tecnologia e sviluppo di entrambe le società stanno lavorando in sinergia concentrando gli sforzi sulla promozione della digitalizzazione interna in Bosch. Con il lancio e la trasformazione di S / 4HANA si vuole dimezzare il numero di sistemi SAP ERP. Per esempio, nel settore Bosch Mobility Solutions i sistemi legati alla produzione saranno ridotti a uno solo. Ciò faciliterà un aumento considerevole delle opzioni per l'analisi in tempo reale e l'ottimizzazione dei controlli.