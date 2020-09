Schaeffler taglia 4400 posti di lavoro in Germania e Eu

L'industria di componentistica per automobili Schaeffler ridurrà i posti di lavoro di ulteriori 4400 unità entro il 2022 in 12 siti in Germania e in due altri paesi europei: lo ha reso noto l'impresa oggi a Herzogenauch. Lo riferisce Dpa. Il gruppo quotato in borsa si aspetta da questa misura un risparmio tra i 250 e i 300 milioni di euro all'anno.

Dalla fine del 2018 il numero dei dipendenti del gruppo è diminuito di circa 8250 unità, attestandosi a 84.223.

"Nonostante la ripresa della domanda in tutti e tre i settori e in quattro regioni negli ultimi mesi rimane alta l'insicurezza sul procedere della pandemia e sul conseguente peggioramento delle condizioni economiche" ha detto il Ceo Klaus Rosenfeld nel comunicato. Finora Rosenfeld aveva detto che Schaeffler finora aveva retto abbastanza bene alla pandemia. (ANSA).