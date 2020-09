Factory 56, Mercedes punta su produzione efficiente e green

Flessibile, digitale, efficiente e sostenibile: Factory 56 incarna il futuro della produzione di Mercedes-Benz e stabilisce nuovi standard per l'industria automobilistica. Con un investimento di circa 730 milioni di euro, lo stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen è un chiaro impegno verso la Germania, sede dell'azienda. In totale, Mercedes-Benz sta investendo circa 2,1 miliardi di euro nel sito di Sindelfingen.



Allo stesso tempo, Factory 56 sta aumentando l'efficienza del 25% rispetto al precedente assemblaggio di Classe S. La produzione all'interno di Factory 56 è caratterizzata dalla massima flessibilità; sia per il numero di modelli che per il volume di produzione, così come per i flussi di materiale. I nuovi modelli - dalle compatte ai suv, dall'ibrido convenzionale all'ibrido plug-in passando per la trazione elettrica - possono essere integrati nella produzione in serie in pochi giorni. La produzione può essere regolata in modo rapido e flessibile per soddisfare la domanda del mercato. In linea con Ambition 2039, Factory 56 sarà una fabbrica a zero emissioni di carbonio - completamente CO2- neutral e con un fabbisogno energetico significativamente ridotto. Ciò è reso possibile, tra le altre cose, dal suo innovativo concetto di energia con un impianto fotovoltaico, una rete elettrica DC e sistemi di stoccaggio dell'energia basati sulle batterie riutilizzate dei veicoli. ''In Factory 56 siamo riusciti a coniugare flessibilità, efficienza, digitalizzazione e sostenibilità - ha dichiarato Ola Källenius, presidente del Consiglio di Amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG - Questo va a vantaggio delle persone che ci lavorano, del nostro sito di produzione a Sindelfingen, della nostra azienda e, naturalmente, dei nostri clienti. Factory 56 stabilisce così la direzione per il futuro della produzione automobilistica di Mercedes-Benz: rispettoso delle risorse, connesso e flessibile. Perché consideriamo la trasformazione del nostro settore un impegno olistico, che include i prodotti e l'intera catena del valore'' . Factory 56 è stata inaugurata nel rispetto ditutte le misure di protezione contro Covid-19. Tra gli ospiti, oltre al top management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, erano presenti Winfried Kretschmann, Ministro presidente del Baden-Wàrttemberg, Steffen Bilger, sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali, Roland Bernhard, amministratore distrettuale di Böblingen, e Bernd Vöhringer, sindaco di Sindelfingen.Inizialmente uscirà dalla linea di produzione di Factory 56, la nuova generazione di Classe S a passo corto e passo lungo. Successivamente, sulla stessa linea saranno prodotte anche la Mercedes-Maybach Classe S e l'EQS, il primo modello completamente elettrico della nuova famiglia di Classe S. La catena di montaggio è flessibile al 100%, in modo che tutte le gamme di modelli Mercedes-Benz possano essere integrate nella produzione in corso, nel più breve tempo possibile, a seconda della domanda, dalle compatte ai suv.