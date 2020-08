Seat, parola d'ordine digitalizzazione per cambiamento

Seat ha trasformato il suo Centro Sviluppo Prototipi nel cuore dello stabilimento a Martorell. Un nuovo edificio di oltre 3mila metri quadri ha permesso di unificare in un'unica area tutti i processi e attività che precedono la produzione in serie di nuovi modelli. Questo spazio vanta applicazioni di realtà virtuale nei nuovi impianti di lavorazione e un'ampia area per progetti di manifattura additiva nel nuovo laboratorio 3D Printing Lab. Il centro si distingue per la presenza di stampanti tecnologiche all'avanguardia con cui vengono stampati componenti di ultima generazione per lo sviluppo di prototipi e modelli di pre-serie, in vista di futuri lanci. La nuova struttura comprende inoltre la sala Design for Manufacturing, dove diverse aree dell'azienda, tra cui R&D, qualità, processi e produzione, collaborano con gli oltre 250 professionisti del Centro Sviluppo Prototipi per analizzare e migliorare il prodotto già dalle primissime fasi della concettualizzazione. Questa collaborazione è fondamentale per ridurre e migliorare i tempi di lancio delle auto e promuovere l'efficienza nei processi e nella gestione delle risorse.

"La trasformazione del nostro Centro Sviluppo Prototipi - ha spiegato Anabel Andión, responsabile del CPD di SEAT - ci permette di lavorare con efficienza allo sviluppo e lancio dei nuovi modelli. Lavoriamo con la realtà virtuale e la stampa 3D da più di tredici anni. Con queste nuove strutture e l'unificazione del CPD intendiamo scommettere più che mai sullo sviluppo di soluzioni digitali ed elettroniche adatte all'auto di domani". Sempre nell'ottica di adattarsi alla trasformazione digitale dell'azienda, nel 2019 SEAT ha annunciato la creazione di un centro di sviluppo software. Ora, un anno dopo l'avvio, Seat:Code, 'digital machine' ha trovato una sede sulla Rambla, nel cuore di Barcellona. Seat:Code è stato creato per guidare la trasformazione digitale dell'azienda e aumentarne l'efficienza attraverso la digitalizzazione dei processi, rafforzando al contempo i modelli di business attorno ai concetti di mobilità, connettività e digitalizzazione dell'auto. Dalla sua creazione, la struttura a permesso l'assunzione di professionisti dello sviluppo software e, nei prossimi mesi, ne assumerà altri 100, fino a raggiungere un organico di 150 collaboratori che si dedicheranno alla guida della trasformazione digitale dell'azienda e alla creazione di applicazioni e soluzioni digitali per promuovere Seat e Cupra, oltre a definire soluzioni digitali per il Gruppo Volkswagen. "La nuova sede Seat:Code - ha detto Carsten Isensee, Presidente di SEAT - è un altro esempio del nostro impegno per la città che ci ha dato i natali 70 anni fa. Barcellona è uno dei più grandi poli di digitalizzazione e innovazione in Europa e, grazie a Seat:Code, contribuiremo a migliorare ulteriormente la sua posizione".