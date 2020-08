Fca: picco di domanda per i modelli realizzati a Melfi

"Piena saturazione sulla linea Jeep Renegade e 500X con 20 turni settimanali, sulla linea Compass-Renegade ibride dieci turni, con quattro giornate di sabato in straordinario sul primo turno": sono le previsioni di Fca per lo stabilimento di Melfi (Potenza) illustrate oggi ai sindacati dell'esecutivo di stabilimento.

Lo hanno reso noto a Potenza Fim, Uilm, Fismic e Aqcf, spiegando che si registra "un picco della domanda dei tre modelli e di un trend positivo sulle versioni ibride per il mese di settembre". Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che "dopo anni lo stabilimento di Melfi, oltre ad essere ritornato nella sua piena capacità produttiva, utilizza anche il lavoro straordinario" e hanno espresso l'auspicio che "questo trend positivo prosegua". Fim, Uilm, Fismic e Aqcf hanno chiesto all'azienda, che ha accolto la richiesta, l'avvio di un "confronto serrato", da lunedì prossimo, "sull'organizzazione del lavoro, che possa permettere di affrontare al meglio la gestione di questi volumi": secondo i sindacati, infatti, "l'area industriale di Melfi ha bisogno di essere attenzionata insieme al suo indotto che sta vedendo in queste ore anche l'affacciarsi di lavoratori somministrati".