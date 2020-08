Pirelli inaugura in Brasile impianto Circuito Panamericano

Inaugurato in Brasile il 'Circuito Panamericano' di Pirelli il più grande complesso per le prove di veicoli di tutta l'America Latina. Situato nella città di Elias Fausto, all'interno dello stato di San Paolo, il nuovo impianto occupa un'area di 1,65 milioni di mq, ed è dunque otto volte più grande della vecchia pista brasiliana di Sumaré.

Si tratta di un complesso polifunzionale, dedicato non solo al test e allo sviluppo di nuovi pneumatici Pirelli, ma è anche a disposizione delle Case automobilistiche e motociclistiche e di altri partner per effettuare valutazioni tecniche. e altre attività come raduni e presentazioni di nuovi modelli. Un progetto, quello del 'Circuito Panamericano', che nasce nel 2012 e ha comportato un investimento complessivo di circa 90 milioni di reais (circa 13,6 milioni di euro) come previsto nei piani di annunciati al mercato. E che si aggiunge agli altri 11 centri di ricerca e sviluppo nel mondo e alle circa 2.000 persone coinvolte nello sviluppo dei pneumatici Pirelli diventando un nuovo hub fondamentale per il dipartimento R&D.

I diversi circuiti e tracciati - per oltre 22 km complessivi - riflettono l'innovazione tecnologica d'avanguardia che caratterizza Pirelli, azienda che vanta oltre 110 anni di esperienza nello sport motoristico, e che fornisce in esclusiva da 2011 la Formula 1. Circuito Panamericano diventa il più grande centro prove in America Latina mettendo a disposizione aree edificate e pavimentate di circa 205mila mq e un paddock sulla pista principale con box singoli a 240 mq dotati di tutte le strutture necessarie, dalla climatizzazione ai cablaggi, dall'aria compressa alle porte automatiche. ''Il progetto sviluppato da Pirelli in questi anni è guidato dalla costante ricerca tra le frontiere tecnologiche più avanzate nella produzione di pneumatici - ha commentato Cesar Alarcon, Ceo e vicepresidente esecutivo di Pirelli per il Sud America - con il crescente utilizzo della digitalizzazione dei processi industriali e la focalizzazione sul segmento high value, nonché l'evoluzione dell'automotive e a causa delle nuove richieste dei consumatori''.