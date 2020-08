In Cina preordini per Tesla Model Y

Il sito ufficiale di Tesla China ha lanciato di recente gli ordini per la vettura Model Y prodotta in Cina, dando il via alla produzione delle auto preordinate nel 2021.

Come comunicato dalla società, in preordine sono ora disponibili due versioni di Model Y, con un prezzo di partenza rispettivamente di 488.000 yuan (circa 70.600 dollari) e 535.000 yuan. Tesla ha aggiunto che il prezzo di preordine attuale è solo una stima e il prezzo effettivo è soggetto all'annuncio finale.

Il 7 gennaio, la casa statunitense produttrice di auto elettriche aveva annunciato il lancio di un progetto per la produzione di veicoli Model Y nella Gigafactory di Shanghai, il suo primo stabilimento estero al di fuori degli Stati Uniti.

Tesla all'inizio di quest'anno ha ufficialmente consegnato al pubblico il primo lotto di berline Model 3 costruite in Cina.