Mercedes, a Zhejiang nasce primo AMG Experience Center

Mercedes-AMG amplia la propria rete di vendita con un nuovo format per la customer experience Performance Luxury. A Zhejiang, a circa due ore d'auto da Shanghai, nasce il primo AMG Experience Center a livello globale: in questo modo i clienti e gli appassionati possono vivere da vicino il Dna sportivo del marchio di Affalterbach. Il nuovo AMG Experience Center si estende su un'area di circa 1.305 metri quadrati direttamente adiacente al circuito internazionale di Zhejiang. L'esclusivo format AMG offre dodici aree funzionali e quattro aree espositive su due piani. Lo showroom al piano terra offre una panoramica della storia di Mercedes-AMG. I veicoli e le tecnologie in mostra possono essere esplorati in forma analogica e digitale utilizzando la tecnologia della realtà virtuale. Esperti AMG appositamente formati sono a disposizione per fornire informazioni dettagliate. Se un cliente esprime interesse all'acquisto, verrà messo in contatto con il dealer AMG più vicino. I servizi offerti sono ulteriormente arricchiti dal "Café63", un lounge e una selezione esclusiva di accessori lifestyle disponibili presso il negozio AMG. L'intera area può inoltre essere utilizzata come location per eventi. Ma non è tutto: per i clienti è prevista anche la possibilità di guidare davvero.



Tutto questo è possibile in collaborazione con l'AMG Driving Academy. Una ampia flotta di veicoli che comprende i modelli più recenti è messa a disposizione per i test drive ed eventi di guida sul circuito di 3,2 chilometri. Tra i bolidi disponibili anche veicoli da corsa GT3 e GT4, grazie ai quali i visitatori possono sperimentare il vero fascino delle corse automobilistiche.