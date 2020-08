Volkswagen ID.4 da Zwickau primi esemplari crossover MEB

Ha ufficialmente preso il via nello stabilimento di Zwickau in Germania la produzione del nuovo crossover elettrico Volkswagen ID.4 in vista del suo lancio ufficiale alla fine del mese prossimo. Il secondo modello della famiglia ID, anch'esso realizzato sulla piattaforma MEB per veicoli 100% a batteria, viene contemporaneamente costruito anche negli stabilimenti del Gruppo Volkswagen di Anting, in Cina (al momento come pre-serie) e dal 2022 lo sarà anche nell'impianto Usa di Chattanooga, nel Tennessee. All'uscita dei primi esemplari di ID.4 ha assistito Ralf Brandstaetter, Ceo della marca Volkswagen che, assieme a Thomas Ulbrich, membro del consiglio di amministrazione con responsabilità per la mobilità elettrica, ha incontrato le maestranze che orgogliosamente hanno completato l'avvio delle linee. ''Date le principali sfide sociali degli ultimi mesi - ha detto Ulbrich - l'inizio della produzione della serie ID.4 è un risultato eccezionale''. Zwickau, va ricordato, era precedenza la sede della fabbricazione della famiglia Passat ma con un investimento di 1,2 miliardi di euro il Gruppo Vw lo ha convertito per ospitare la produzione dei modelli su piattaforma MEB con una capacità iniziale di circa 300.000 veicoli all'anno. Le immagini dell'evento in fabbrica (e il video https://www.youtube.com/watch?v=L8JX3jjFKdY&feature=emb_logo) mostrano come apparirà la versione definita del crossover elettrico ID.4 che condividerà caratteristiche ed elementi del design della berlina ID.3. Lungo 4592 mm, largo 1852 mm e alto 1629 mm il nuovo crossover 100% a batteria avrà un passo di 2765 mm. Inizialmente, verrà offerta la versione con un solo motore elettrico 201 Cv e trazione posteriore mentre - entro il primo anno dalla commercializzazione - arriverà anche la variante di ID.4 con quattro ruote motrici e due motori. Previste diverse opzioni di batteria, la più grande delle quali da 83 kWh, dovrebbe offrire un'autonomia fino a 500 km nel ciclo di prova WLTP. Successivamente arriverà anche una variante che, secondo indiscrezioni, si chiamerà ID.5 e proporrà una linea da suv-coupé ispirata alla concept ID.Space Vizzion.