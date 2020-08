Nio per battere Tesla in Cina crea azienda noleggio batterie

Anche in Cina, che è il maggiore mercato al mondo per i veicoli elettrici e che ha leadership nel settore delle batterie, quest'ultima componente degli EV resta di gran lunga il componente più costoso e quello su cui non si può ancora intervenire per abbassare il prezzo di accesso alla mobilità elettrica. Ecco perché le due aziende cinesi Nio Inc. e Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) hanno studiato un modello di business per ridurre questo onere, passando ad esempio per il modello ES6 di Nio da un prezzo - batteria compresa - di 49.600 dollari, cioè circa 42.150 euro, ad un listino ridotto di 39.500 dollari (33.570 euro) a cui aggiungere il noleggio mensile del pacco batterie per il corrispettivo di 110 euro. Un annuncio - come riferisce Automotive News China - che ha impressionato positivamente anche il mondo finanziario dopo che Nio, azienda guidata da William Li, ha ottenuto importanti finanziamenti sia dal Governo municipale di Shanghai, dove ha sede, sia attraverso linee di credito con le maggiori banche. Il cosiddetto modello battery-as-a-service, secondo gli analisti del Credit Suisse Group potrebbe ''abbassare notevolmente il costo di acquisto''. Per gestire questa attività è stata creata la nuova impresa Wuhan Weineng Battery Asset Management Co - che si occuperà di leasing, ricarica, manutenzione e upgrade di batterie separate dalle auto - che vede la partecipazione, oltre a Nio e a CATL, anche di Guotai Junan Financial Products Co. e Hubei Provincial Science and Technology Investment Group (ente sostenuto dal Governo. I quattro proprietari investiranno ciascuno inizialmente 28,9 milioni di dollari ciascuno nella nuova impresa. L'obiettivo di Nio - sfruttando il vantaggio della batteria come servizio - è di aumentare le proprie vendite, arrivate in Cina fra gennaio e luglio a quota 17.702 unità contro le 61.000 Tesla. A fine anno - secondo le previsioni della China Passenger Car Association (CPCA) - le vendite dei NEV. Nella strategia di Nio c'è anche l'allargamento delle attività commerciali fuori dalla Cina con ingresso dalla seconda metà del 2021 in ''mercati internazionali a partire da Paesi europei selezionati''. Altre regioni verranno aggiunte l'anno successivo e entro il 2023-24 Nio sarà nei ''principali mercati a livello globale''.