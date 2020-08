Auto: Cina, +6,4% produzione batterie per veicoli elettrici

In Cina la produzione di batterie per l'alimentazione dei veicoli a nuova energia è aumentata del 6,4% su base annua a luglio, dopo il calo del 16,2% registrato nel mese di giugno.

Lo mostrano i dati di settore della China Automotive Battery Innovation Alliance, secondo cui il mese scorso la produzione del settore si è attestata a 6,1 gigawatt/ora mentre nei primi sette mesi dell'anno è scesa del 39,8% arrivando a 29,6 Gwh.

A luglio, la capacità installata delle batterie è arrivata a 5 Gwh, un aumento del 6,8% sia rispetto al mese precedente che allo stesso periodo dell'anno scorso.

Un totale di 45 aziende produttrici di batterie nel mercato dei veicoli a nuova energia hanno riferito di aver installato le proprie batterie il mese scorso, tre aziende in meno rispetto a giugno.

Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, a luglio le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno registrato una forte crescita, con un totale di 98.000 veicoli venduti e un aumento del 19,3% rispetto all'anno precedente.

