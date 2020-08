Skoda: risultato operativo di 228 milioni nonostante Covid

Nel primo semestre del 2020 Škoda Auto raggiunge il risultato operativo di di 228 milioni di euro, nonostante il Covid-19. Nel primo semestre 2020 le misure per il contenimento della pandemia da coronavirus hanno pesato anche sulla casa boema, in termini di consegne e sugli indici finanziari. Il fatturato del Gruppo Škoda Auto nei primi sei mesi dell'anno è stato pari a 7,55 miliardi di euro, nonostante i 39 giorni di shutdown degli stabilimenti in Repubblica Ceca e la quasi totale paralisi dei canali di vendita, in particolare nel mese di aprile. In questo contesto, il margine operativo si è attestato al 3 per cento. Complessivamente tra gennaio e giugno Škoda ha consegnato 426.700 vetture. Da giugno, la Casa automobilistica boema registra effetti positivi dai suoi programmi di ripartenza studiati per le diverse situazioni di mercato. Qualora non si verifichino nuovi significativi peggioramenti della situazione legata al COVID-19, Škoda si aspetta nelle prossime settimane e mesi una progressiva stabilizzazione della situazione sui mercati mondiali. "Škoda Auto ha ottenuto ottimi risultati negli anni passati - ha spiegato Bernhard Maier, ex CEO Škoda Auto, in carica al momento di questa dichiarazione - e ha una solida situazione finanziaria. In risposta alle eccezioni difficoltà dovute alla pandemia in corso, abbiamo subito intrapreso misure estese di stabilizzazione, che stanno già mostrando i loro frutti. Sono convinto che Škoda uscirà da questa delicata situazione ancora più forte". Da fine aprile la Casa automobilistica ha riportato gradualmente a regime, come previsto, la produzione di automobili nel rispetto delle misure di tutela della salute.



Dalla riapertura delle Concessionarie anche sui mercati europei, la domanda di vetture è tornata a crescere sensibilmente e contestualmente i canali di vendita sono stati in gran parte ripristinati e funzionano stabilmente. "Nonostante nei primi sei mesi dell'anno le consegne a livello mondiale siano diminuite per via della particolare situazione - ha spiegato Alain Favey, Membro del Board ŠKODA per Vendite e Marketing - le previsioni sono positive: già a giugno abbiamo registrato un netto aumento rispetto ai mesi precedenti. Con la nostra gamma di modelli siamo in una posizione particolarmente favorevole. Per incentivare sviluppi positivi sui mercati internazionali, Škoda ha studiato per i propri partner commerciali, in aggiunta agli incentivi statali che vediamo con favore, programmi di ripartenza su larga scala. In questo contesto ci aspettiamo una ripresa per il terzo trimestre e riteniamo possibile per il quarto trimestre un ritorno ai livelli dello scorso anno".