Ducati, nasce nuova Direzione Marketing e Comunicazione

Novità sul fronte marketing e comunicazione in casa Ducati. A partire da questo mese e con l'obiettivo di rafforzare le azioni di marketing e comunicazione dell'Azienda, negli uffici di Borgo Panigale nasce infatti la nuova Direzione Marketing e Comunicazione. L'obiettivo dichiarato è quello di massimizzare l'impegno di Ducati nell'offrire esperienze uniche a tifosi e appassionati attraverso un vero e proprio sistema di intrattenimento costruito attorno ai propri prodotti e sfruttando i canali digitali per rimanere in contatto con i ducatisti di tutto il mondo e conquistarne di nuovi. La responsabilità della nuova struttura è di Patrizia Cianetti, già Direttrice Marketing, mentre la struttura comunicazione vede invariate le altre posizioni, con Angelo Marino come Responsabile Comunicazione Brand & Corporate Ducati, oltre a Giulio Fabbri che è il Responsabile Comunicazione Prodotto Ducati. La configurazione al completo del dipartimento comunicazione verrà comunicata nelle prossime settimane. Sempre nel campo della comunicazione e all'interno di una visione strategica condivisa, Ducati Corse mantiene la propria autonomia sotto la responsabilità di Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse. Anche in questo caso, invariata la struttura della comunicazione con Artur Vilalta Responsabile Stampa MotoGP e Julie Giovanola Addetta Stampa MotoGP. Lascia invece Francesco Rapisarda, che dopo diciassette anni esce da Ducati Motor Holding.