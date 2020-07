Mercedes crea in Germania nuova struttura Smart per Europa

Dopo aver preso la decisione di collaborare per 'reinventare' il brand e la gamma Smart spostando la produzione in Cina, Daimler e la cinese Geely Holding hanno ora annunciato una nuova joint-venture globale chiamata Smart Automobile Co Ltd con sede di Hangzhou Bay (in Cina). Nel nuovo assetto sarà Mercedes ad occuparsi della progettazione dei nuovi modelli mentre la restante parte del lavoro - dallo sviluppo alla produzione - avverrà in Cina sotto la gestione di Geely. Mercedes e Geely hanno recentemente annunciato anche la creazione della filiale Smart Europe GmbH, con sede a Leinfelden-Echterdingen (Stoccarda) che avrà l'incarico, almeno fino al 2022, di supportare le attività del brand Smart nel nostro Continente. Tong Xiangbei, che è il Ceo della joint venture globale Smart Automobile Co Ltd, ha chiamato Dirk Adelmann - che proviene da Mercedes dove ha ricoperto diversi ruoli nelle vendite e nel marketing e ha gestito la trasformazione del brand verso una gamma 100% elettrica - come direttore Smart per l'Europa.