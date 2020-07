Volkswagen: perdite secondo trimestre 1,4 mld

Secondo trimestre in rosso per Volkswagen, con un utile prima delle imposte sceso a -1,4 miliardi di euro (da un utile 9,6 nello stesso periodo dell'anno precedente). La consegna dei veicoli è scesa a 3,9 milioni, contro i 5,4 milioni dell'anno precedente, il 27,4% in meno. "La prima metà dell'anno 2020 è stato, a causa della pandemia, il più impegnativo della storia della nostra azienda" ha detto il Cfo Frank Witter oggi a Wolfsburg. Il fatturato del gruppo Volkswagen è sceso del 23,2% attestandosi a 96 miliardi di euro, dai 125 miliardi dell'anno precedente, si legge nella nota pubblicata stamattina. Le consegne di auto sono calate del 45% in aprile, mentre a giugno il margine di calo si è ridotto a -18%. Il gruppo Vw ha annunciato che l'utile operativo per l'intero 2020 sarà nettamente peggiore dell'anno precedente ma si manterrà in territorio positivo.All'assemblea generale, che si terrà il 30 settembre prossimo, la proposta di dividendi sarà rettificata al ribasso, si legge ancora nella nota del gruppo.VW aveva già per tempo fatto passi nella direzione di un taglio dei costi e per assicurare la liquidità, fa sapere il Cfo Frank Witter, e "grazie a questo si è riusciti in qualche modo a contenere le conseguenze della pandemia sulla nostra attività" ma si tratta ciononostante "di una crisi senza precedenti".