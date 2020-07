PSA, arriva nuova piattaforma eVMP per veicoli elettrificati

Groupe PSA rafforza la sua offensiva elettrica con una nuova piattaforma eVMP (Electric Vehicle Modular Platform). In questo modo, tra il 2020 e il 2025, Groupe PSA passerà gradualmente da due piattaforme multi-energia a due piattaforme 100% elettrificate, per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica. La nuova piattaforma servirà come base per una ampia gamma di veicoli elettrici per i segmenti C e D e riunisce tutto il know-how ingegneristico di Groupe PSA con un'energia a bordo che va da 60 a 100 kWh e un'architettura ottimizzata che utilizza l'intero pianale per alloggiare la batteria. Fornendo 50 kW.h al metro disponibile tra le ruote, si posiziona come punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici e sarà quindi in grado di offrire una gamma completamente elettrica che va da 400 km a 650 km (ciclo WLTP) a seconda del modello. Oltre alle sue prestazioni tecniche di alto livello, l'efficienza della piattaforma eVMP risiede anche nell'ottimizzazione dei costi di R&S e di industrializzazione.



Ciò si è ottenuto attraverso l'utilizzo di alcuni sottogruppi di elementi assemblati già esistenti e moduli di batteria ad alte prestazioni. Inoltre, il processo industriale è stato studiato per ottenere le massime sinergie con i mezzi esistenti nelle nostre fabbriche, consentendo di limitare gli investimenti. In una logica di verticalizzazione dei componenti elettrici, questa piattaforma integra i componenti sviluppati e prodotti all'interno del Gruppo PSA o con le sue joint ventures sui motori elettrici e ACC.