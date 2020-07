Cnh: trimestre in rosso, ricavi -26%

Cnh Industrial ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con ricavi consolidati pari a 5,6 miliardi di dollari, in diminuzione del 26% rispetto allo stesso periodo del 2019 (in calo del 23% a cambi costanti). La perdita netta adjusted è pari a 85 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2020 rispetto a un utile netto adjusted pari a 430 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2019. Sui conti del periodo di Cnh Industrial ha inciso l'emergenza sanitaria, dal momento che solo alla fine del secondo trimestre hanno ripreso le attività tutti gli stabilimenti e i magazzini ricambi con la messa in atto di protocolli di sicurezza. Sono state introdotte regole di distanziamento sociale continuo, con un ritorno graduale in ufficio per i dipendenti che hanno avuto la possibilità di lavorare da casa. L'azienda ricorda che ha dato supporto continuo alle comunità locali e che Financial Services ha offerto differimenti di pagamento e riscadenziamento del debito ai clienti e alla rete di vendita del Gruppo. Cnh Industrial registra nel secondo trimestre un ebit adjusted negativo pari a 58 milioni di dollari rispetto a un ebit adjusted positivo pari a 527 milioni di dollari dello stesso periodo del 2019, "fortemente influenzato dal crollo della domanda, dall'assorbimento negativo dei costi fissi causato dalla chiusura degli stabilimenti e da altre azioni per ridurre il livello delle scorte, solo parzialmente compensati dalla riduzione dei costi di vendita, generali e amministrativi e dal differimento di alcune spese di ricerca e sviluppo, non correlate al lancio di nuovi prodotti". L'indebitamento netto al 30 giugno è pari a 2,3 miliardi di dollari, in linea con il 31 marzo 2020 nonostante gli impatti negativi del Covid-19, per effetto di un free cash flow positivo pari a 97 milioni di dollari e di varie misure per preservare la cassa. Cnh Industrial chiude il trimestre con una forte liquidità disponibile pari a 11,5 miliardi di dollari. Cnh Industrial prevede ricavi netti delle attività industriali in diminuzione tra il 15% e il 20%, "compresi gli effetti delle differenze cambio di conversione, quale conseguenza dell'impatto del Covid-19 sulle condizioni di mercato in tutte le aree geografiche e i segmenti". L'azienda si aspetta un free cash flow delle attività Industriali negativo per l'intero anno nonostante un'attesa generazione di cassa nel secondo semestre e "un solido livello di liquidità disponibile da mantenere per tutto l'anno".