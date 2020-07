Cnh: Heywood, entusiasti della partnership con Nikola

"Siamo entusiasti degli sviluppi della nostra partnership con Nikola, che rappresenta un fondamentale catalizzatore per il futuro percorso di innovazione di Iveco". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial, durante la conference call sui conti del secondo trimestre.

"La nostra joint-venture produrrà la prima piattaforma per un veicolo modulare articolato elettrico a batteria e a fuel cell sia per l'Europa sia, attraverso localizzazione in un sito produttivo statunitense di Nikola, per il Nord America" ha ricordato.



Heywood, calo ricavi inferiore alle previsioni

"Si tratta di un calo inferiore a quanto avevamo previsto alla fine del primo trimestre, con alcuni mercati che mostrano segnali di ripresa piuttosto significativi, quali quello dei trattori a bassa potenza in Nord America e resto del mondo, delle mietitrebbiatrici in Nord e Sud America e, verso la fine di questo trimestre, dei veicoli commerciali leggeri in Europa". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial a proposito dei ricavi netti dalle attività industriali pari a 5,2 miliardi di dollari, in calo del 24% a parità di cambio rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso.