Volkswagen e-Crafter, al via la produzione in Polonia

Hanno cominciato a prendere forma nello stabilimento di Volkswagen Veicoli Commerciali di Września i primi esemplari di e-Crafter. "Lo stabilimento di Września - ha dichiarato Dietmar Mnich, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Poznań - è una delle fabbriche di automobili più moderne a livello globale. Dal 2016, vale a dire dalla sua messa in funzione, ci impegniamo a favore di uno sviluppo continuo delle nostre competenze. Sia lo stabilimento di Września che il Crafter, ora prodotto in questa sede in tutte le sue varianti, rappresentano elementi chiave per Volkswagen Poznań e per la marca Volkswagen Veicoli Commerciali". Il veicolo commerciale elettrico si propone come candidato ideale per il sistema logistico urbano. L'autonomia e la capacità della batteria lo rendono infatti ideale per l'impiego quotidiano nel servizio di consegne del cosiddetto ultimo miglio. L'e-Crafter offre poi inoltre vantaggi significativi per l'ambiente, essendo un veicolo a emissioni zero, dotato di trazione elettrica a rumorosità impercettibile. "In qualità di rappresentante dei lavoratori - ha detto Piotr Olbryś, Presidente del sindacato Om NSZZ Solidarność - ci sentiamo incredibilmente orgogliosi. La produzione dell'e-Crafter a Września rappresenta senza alcun dubbio un successo per tutto il personale di Volkswagen Poznań.



Questo progetto contribuisce ad una maggiore sicurezza occupazionale e garantisce per il futuro il massimo sfruttamento delle capacità dello stabilimento. Consideriamo inoltre un vantaggio la possibilità da parte del personale di acquisire il know-how necessario e di ampliare ulteriormente le proprie competenze". La produzione di veicoli elettrici necessita di competenze specialistiche adeguate da parte dei collaboratori, oltre che di specifiche autorizzazioni richieste per legge per lavorare su sistemi elettrici con una tensione fino a 1 chilovolt. Negli ultimi tre anni Volkswagen Poznań ha provveduto a realizzare più di 2mila sessioni di formazione mirate a preparare il personale in vista delle nuove fasi di lavoro. Lo stabilimento di Września funziona al 100 per cento ad energia elettrica sostenibile.