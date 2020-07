General Motors chiude il secondo trimestre in rosso. Le perdite sono risultate pari a 758 milioni di dollari rispetto a un utile di 2,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono calati del 53% a 16,8 miliardi. Il rosso di Gm e' migliore delle attese degli analisti: il colosso di Detroit ha registrato perdite per azione per 50 centesimi mentre il mercato scommetteva su 1,77 dollari.