Tesla: sceglie il Texas per il suo maxi impianto negli Usa

Tesla sceglie il Texas, e precisamente Austin, come sede per il suo maggiore impianto che impieghera' 5.000 dipendenti. Lo stabilimento produrra' veicoli destinati agli stati americani orientali.

Intanto Tesla chiude a sorpresa il secondo trimestre in utile nonostante il coronavirus. E per la prima volta nei suoi 17 anni di storia archivia quattro trimestri consecutivi in nero. Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono risultati pari a 6,04 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile netto si e' attestato a 104 milioni, decisamente meglio delle previsioni del mercato che scommetteva su delle perdite