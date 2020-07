Tesla: Musk dei record, verso compenso da 2,1 miliardi dlr

Elon Musk dei record. Il valore di mercato di Tesla schizza sopra i 150 miliardi di dollari in sei mesi consentendo al patron del colosso delle auto elettriche di poter esercitare 1,69 milioni di stock option. Anche se dovrà attendere almeno cinque anni per vendere i titoli, le opzioni di Musk hanno un prezzo di 350,02 dollari, il che si traduce per il miliardario visionario in un guadagno di 2,1 miliardi di dollari se decidesse di esercitarle e potesse vendere immediatamente i titoli. Musk ha sbloccato solo sei mesi la prima tranche del suo compenso stellare, quando Tesla ha superato i 100 miliardi di dollari di valore.