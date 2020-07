Volkswagen Tarek, suv per Usa sostituirà Maggiolino a Puebla

Il nome del nuovo suv, derivato dal modello Tharu specifico per il mercato cinese, che Volkswagen si appresta a lanciare negli Stati Uniti potrebbe essere Tarek, ma questo dettaglio non è stato ancora deciso. Ma una cosa invece è stata ben definita: ad ospitare la produzione di questa auto, strategia per l'offensiva della Casa di Wolfsburg nel Nordamerica, sarà il colossale e storico impianto di Puebla, in Messico, che è in attività dal 1965. Situato a circa 120 km a sud-est di Città del Messico, lo stabilimento di Puebla è stato costruito su un'area di oltre 303 ettari ed è da allora un importante protagonista nella storia di molti successi Volkswagen, in particolare negli Stati Uniti.

Lo stabilimento occupa un posto speciale nella storia dell'auto la fabbricazione del Maggiolino, o Vocho, come viene affettuosamente chiamato in Messico. Tre generazioni di Beetle - l'originale, il new Beetle e il new Beetle del 21mo secolo - sono state prodotte a Puebla, con la prima generazione costruita lì fino al 2003, ben oltre la chiusura delle altre linee. La fabbrica di Puebla ha prodotto il Maggiolino dal 1997 al 2019, totaliizzando oltre 1,7 milioni di unità.Oltre al Beetle, la fabbrica messicana ha prodotto anche la Safari (Tipo 181), il Combi (Tipo 2), il Brasilia, la Caribe (Golf A1) e altri modelli. Oggi invece da Puebla escono la Jetta, la Golf e il Tiguan. Nel 1980, un Maggiolino di colore rosso ha fatto segnare la quota produttiva di 1 milione di unità prodotta in questa fabbrica, una pietra miliare del successo per qualsiasi fabbrica automobilistica, ma per Puebla solo un punto di partenza visto che fino ad oggi vi sono stati prodotti più di 12 milioni di veicoli. Solo nel 2019, sono uscite dalle linee dall'impianto messicano 443.435 auto prodotti a Puebla usufruendo non solo dei reparti interni - che vanno allo stampaggio delle lamiere all'assemblaggio finale - ma anche i motori che vengono costruiti nell'impianto di Silao, nello stato centrale di Guanajuato, che è stato aperto nel 2013. Tra Puebla e Silao Volkswagen occupa complessivamente in Messico circa 13.000 dipendenti.