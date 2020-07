PSA,vendite globali 1/o semestre raggiungono quota 1 milione

Nel primo semestre le vendite globali di Psa hanno raggiunto quota milione, con le consegne di giugno che son quasi raddoppiate rispetto a quelle di maggio. È quanto rileva il gruppo puntando l'attenzione sulla strategia di elettrificazione delle gamme dei brand che, nonostante l'emergenza Covid-19, è andata avanti proponendo 13 nuovi modelli elettrificati mentre tutti i nuovi modelli in uscita hanno anche una versione completamente elettrica o ibrida plug-in.



''I nostri team sono in una fase di recupero in questo periodo critico, completamente impegnati a stimolare vendite redditizie, guidati da modelli altamente qualitativi e competitivi.



Parallelamente, sulle emissioni di CO2 stiamo rispettando il nostro impegno etico nei confronti degli obiettivi europei in materia. Continuiamo inoltre a mettere la nostra capacità di soddisfare le aspettative dei clienti con prodotti differenti e nuove offerte molto innovative come Citroën Ami. Agendo in questo modo, nutriamo più che mai la nostra ambizione di fornire ai nostri clienti soluzioni di mobilità pulite, sicure e convenienti'' afferma Carlos Tavares, presidente del Groupe PSA Managing Board.



Il Groupe PSA sta lanciando un oggetto di mobilità innovativo al 100% elettrico, Citroën Ami - 100% ëlectric, e ha lanciato sul mercato 131 nuovi modelli elettrificati. Tutti i nuovi modelli sono ora dotati di propulsore ibrido completamente elettrico o plug-in e il Gruppo è sulla traiettoria per essere conforme all'obiettivo europeo 2020 di CO2 dal primo giorno.



Questa strategia globale è in linea con la tabella di marcia del Gruppo per offrire una gamma elettrificata al 100% dal 2025, di cui il 50% sarà elettrificato entro la fine del 2021.



Le vendite del Gruppo hanno registrato una forte ripresa a giugno (vendite raddoppiate e consegne del 71% in più rispetto a marzo) in un mercato che è calato del 39% nella prima metà del 2020.



L'offensiva elettrificata di tutti i marchi ha generato i primi risultati con l'aumento della quota di mercato del Gruppo in questo segmento di 10 punti nei primi cinque mesi dell'anno.



Peugeot ha aumentato gli ordini del 42%, mantenendo i suoi prezzi ed i suoi obiettivi strategici. Peugeot è al primo posto per le vendite in Spagna e Portogallo e ha migliorato la sua quota di mercato in Francia (+ 0,2 punti), in Italia (+ 0,3 punti) e in Austria (+ 0,2 punti). Le autovetture e i veicoli commerciali elettrificati di Peugeot hanno recitato in un brillante decollo.



Citroën ha lanciato la sua offensiva di elettrificazione nel 2020 con l'obiettivo della mobilità Ami - 100% elettrico e modelli come suv C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy, ë-SpaceTourer e nuovo ë-C4 - 100% ëlectric che è stato presentato a giugno.



Citroën ha migliorato la propria quota in paesi importanti come l'Italia (+ 0,2 pt), la Spagna (+0,2 pt) e la Germania (+0,1 pt). Il marchio continua la sua offensiva sviluppando vendite online e preparando importanti lanci nella seconda metà del 2020, come, soprattutto, il suo blockbuster C3.



I risultati di DS Automobiles nel primo semestre sono stati principalmente dovuti ai suoi modelli elettrificati (33% delle vendite), e il marchio è leader tra le aziende multi-energia premium con le emissioni di CO2 più basse. La quota di DS Automobiles è aumentata di 0,4 punti in Europa nel suo segmento e ha raggiunto una quota record in Francia (11,5%), dove DS 7 Crossback e DS 3 Crossback erano sul podio.



Opel / Vauxhall ha ristrutturato la propria gamma di prodotti con l'arrivo di nuovi motori che hanno consentito una significativa riduzione delle emissioni medie di CO2. Inoltre, le vendite di nuovi modelli come la Grandland X e la nuova Corsa - entrambe disponibili nelle versioni elettrificate - hanno registrato ottime prestazioni nonostante le difficili condizioni della prima metà del 2020, così come le vendite di veicoli commerciali.