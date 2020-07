Toyota, Mazda e Denso stop a JV sulla tecnologia elettrica

Il colosso automobilistico giapponese Toyota ha confermato di aver sospeso definitivamente la collaborazione con le connazionali Mazda e Denso che era iniziata nel 2017 per accelerare i rispettivi sviluppi nelle tecnologie destinate ai veicoli elettrici. Come riferisce AFP, Toyota che deteneva il 90% di questa JV, con il 10% ciascuno a Mazda e Denso, ha dichiarato attraverso un portavoce di aver ''deciso di porre fine a questa joint venture perché ha raggiunto i suoi obiettivi''. Ed ha precisato che grazie alle tecnologie elettriche acquisite in questi tre anno, ''ora è possibile coprire una vasta gamma di tipi di modelli, dalle J-Car (per il mercato giapponese) alle auto e ai suv, fino ai camion''.



Lo scioglimento di questa joint venture non mette tuttavia in discussione i legami che esistono a livello di azionariato (Toyota possiede circa il 5% di Mazda dal 2017 e il 33% di Denso) o il programma per una fabbrica comune negli Stati Uniti di Toyota e Mazda in costruzione in Alabama. Questo progetto da 1,6 miliardi di dollari, che dovrebbe essere operativo nel 2021, potrebbe creare fino a 4.000 nuovi posti di lavoro locali.