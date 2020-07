Piaggio: da Mps e Cdp 60 mln per ricerca e sviluppo

Per supportare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, Piaggio ha sottoscritto un finanziamento da 60 milioni con con Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti (in pari quota). La nuova linea di credito, precisa una nota, rafforzerà così ulteriormente la sua struttura finanziaria.

Gli investimenti riguarderanno anche le aree della sicurezza attiva e passiva e della sostenibilità (compresa la riduzione dei consumi e delle emissioni dei motori termici), finalizzati al rafforzamento della gamma prodotti scooter, moto e veicoli commerciali.